Трамп вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет бюст политического деятеля Уинстона Черчилля, который был убран предыдущим главой государства Бараком Обамой в 2009 году.

Об этом сообщает CNN.

Согласно традиции, каждый новый президент США вносит изменения в обстановку своего рабочего кабинета после вступления в должность. Так, Трамп заменил шторы, ковер, некоторые картины, а также перенес сюда бюст Черчилля, который ранее находился в другом помещении Белого дома.

Изваяние было подарено бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему. Бюст был установлен в Овальном кабинете, однако после инаугурации Барака Обамы в 2009 году он был заменен на бюст Мартина Лютера Кинга. В результате Обама был раскритикован некоторыми консерваторами за неуважение к англичанам.

20 января в Вашингтоне возле Капитолия состоялась инаугурация 45-го президента США. Трамп принес присягу в качестве главы государства, официально сменив Обаму на этом посту.