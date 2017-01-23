Трамп вернул запрет на финансирование, связанное с абортами
Источник: Українські новини
23.01.2017
Президент США Дональд Трамп вернул запрет на госфинансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами, сообщает "Русская служба ВВС".
Американское финансирование получают сотни международных организаций, консультирующих женщин в беднейших странах мира с высокой материнской и детской смертностью и помогающих им сделать аборты.
Запрет на финансирование, связанное с абортами, уже не первый раз вводится со сменой демократической администрации на республиканскую.
Впервые этот запрет ввел еще в 1984 году президент-республиканец Рональд Рейган. Демократ Билл Клинтон отменил его в 1993 году, а Джорж Буш-младший одним из первых своих указов ввел его заново.
24 января 2009 года Барак Обама стал очередным демократом, отменившим запрет.
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