Трамп вернул запрет на финансирование, связанное с абортами

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп вернул запрет на госфинансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами, сообщает "Русская служба ВВС".

Американское финансирование получают сотни международных организаций, консультирующих женщин в беднейших странах мира с высокой материнской и детской смертностью и помогающих им сделать аборты.

Запрет на финансирование, связанное с абортами, уже не первый раз вводится со сменой демократической администрации на республиканскую.

Впервые этот запрет ввел еще в 1984 году президент-республиканец Рональд Рейган. Демократ Билл Клинтон отменил его в 1993 году, а Джорж Буш-младший одним из первых своих указов ввел его заново.

24 января 2009 года Барак Обама стал очередным демократом, отменившим запрет.