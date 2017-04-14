Трамп vs Ким. Как Америка ссорится с Пхеньяном

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп перенаправил свою грозную риторику с Китая, с которым недавно подружился, на Северную Корею из-за ее ядерных испытаний.

Как американская сторона, так и северокорейская, заявляют о своей решительности нанести удар, если заметят "провокационные действия".

Тем временем авианосная ударная группа ВМС США подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ракетного испытания.

15 апреля в честь 105-летнего юбилея Ким Ир Сена Пхеньян планирует провести самое мощное испытание ядерного оружия и США говорят, что могут вмешаться.

Как стало известно СМИ, администрация Трампа рассматривает в первую очередь дипломатические и экономическое влияние на Северную Корею.

Американский президент на прошлой неделе пытался договориться с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы тот помог разрешить корейский ядерный вопрос.

Вероятно, для убедительности, Трамп во время ужина с Цзиньпином выпустил по Сирии 59 крылатых ракет. Но лидер КНР сказал, что не имеет достаточного влияния на Пхеньян.

Кроме того, Пентагон показал на примере Афганистана, что еще может ожидать Северную Корею, сбросив "мать всех бомб" - десятитонный боеприпас фугасного действия GBU-43/B.

Чем угрожает Трамп

11 апреля Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином попросил китайского лидера сообщить Ким Чен Ыну, что на вооружении США есть не только авианосцы, но и атомные подлодки.

"Нельзя позволить КНДР распоряжаться ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки ядерных вооружений, но они у них будут", - подчеркнул американский президент.

Для усиления группировки ВМС США у Корейского полуострова будет использован Седьмой флот США. В настоящее время он является крупнейшим объединением передового базирования американских ВМС.

В первую очередь на помощь атомному авианосцу Карлу Винсону из состава Седьмого флота подойдут атомный ударный авианосец Джордж Вашингтон, крейсеры с управляемым ракетным оружием типа Тикондерога, Энтиетам и Шайло, эсминцы типа Арли Берк с управляемым ракетным оружием Куртис Уилбор, Джон Маккейн, Фитцжеральд, Стетхем, Лассен, Маккембл и Мастин, атомные подводные лодки Чикаго, Ки-Уэст и Оклахома-Сити.

Корабли американского флота направляются к КНДР / EPA

Только на одном крейсере находится 122 устройства для вертикального пуска крылатых ракет Tomahawk. Эсминцы типа Арли Берк, в свою очередь, имеют до 74 таких устройств.

Эта армада может быть усилена для возможных ударов по объектам КНДР подводными лодками типа SSGN-726 Огайо, SSGN-727 Мичиган, SSGN-728 Флорида, SSGN-729 Джорджия.

Сегодня на борту каждой из этих субмарин имеется по 154 Tomahawk.

Политические меры

Накануне Reuters узнал, что власти США разработали многоуровневую стратегию по противодействию ядерной программе КНДР.

Программа предусматривает в том числе силовые методы. Однако в первую очередь Трамп рассматривает дипломатические и экономические меры воздействия.

Санкции могут вводиться Вашингтоном или по линии ООН. Ограничительные меры будут применяться по "скользящей шкале" - прямо пропорционально действиям Пхеньяна.

Среди них - эмбарго на поставки нефти в КНДР и запрет на экспорт северокорейских морепродуктов и угля. Самолетам страны могут запретить пересекать воздушное пространство других государств, а кораблям - заходить в чужие порты.

Предусмотрены санкции для китайских банков, сотрудничающих с северокорейскими компаниями.

Но если политический вариант действий не сработает, США надеются локальными ударами подорвать ракетный и ядерный потенциал северокорейцев, не позволив Пхеньяну создать боеспособную ракету, способную поразить Американский континент.

Как будет отвечать Ким

Северная Корея заявила о готовности в случае "хоть малейшей провокации" США нанести ответный удар. В Пхеньяне отметили, что знают о планах Америки нанести превентивный удар по ядерным объектам страны.

Однако Северная Корея практически не обладает возможностью противостоять авианосным ударным группам США в море. Самое опасное оружие КНДР в море - это малые подлодки и боевые катера, которые могут использоваться для диверсионных действий вблизи побережья.

Боевая авиация состоит из относительно боеспособных 40 истребителей МиГ-29 и 30 штурмовиков Су-25, поставленных еще в советский период.

Однако есть достаточно мощная система противовоздушной обороны с советскими зенитными ракетными комплексами С-75, С-125, С-200 различных модификаций и комплексами Куб, а также большим количеством зенитной артиллерии калибром от 23 до 57 мм и ПЗРК местного производства.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын / EPA

Сухопутные войска ориентированы на бои в горах, их численность достигает 200 тысяч человек.

Сдержать американский напор Пхеньян не сможет, но значительная часть агломерации Сеула находится в зоне поражения северокорейской ствольной артиллерии, в том числе тяжелых 170-мм самоходных пушек и РСЗО.

КНДР обладает существенными запасами баллистических ракет средней и малой дальности, включая ракеты семейств Нодон, и различными производными советских ракет Р-17, а также копии советской Точки.

По современным оценкам у Пхеньяна есть от десяти до 20 ядерных зарядов. Многие ключевые объекты военной и промышленной инфраструктуры находятся в защищенных подземных сооружениях.

Что касается ядерных испытаний, то по мнению японского специалиста по Северной Корее Национального института политических исследований Нарушиге Мичишита, истинная цель Ким Чен Ына намного менее амбициозна, чем уничтожение Америки.

Он отмечает, что могие северокорейцы страдают от бедности, которую принесли десятилетия бесхозяйственности и международных санкций против Пхеньяна.

Мичишита полагает, что Ким стремится с помощью потенциальной ядерной угрозы добиться поставок продуктов питания и другой помощи, а также вернуться за стол переговоров.

Китай - старший брат КНДР

На переговорах с Си Цзиньпином Трамп просил помощи в освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия, при этом отметив, что Вашингтон может самостоятельно решить эту проблему.

Трамп предлагает Пекину выбор: либо он окажет эффективное воздействие на Пхеньян, либо отойдет в сторону, дав США возможность для активных действий. По всей видимости, второй вариант включает угрозу применения американской военной силы.

Но вполне возможно, что до этого дело не дойдет. Если Трамп будет держаться твердо, Пекин уступит первым. Он также выступает против ядерного вооружения Северной Кореи и поддержал все последние решения Совбеза ООН, которые осудили Пхеньян.

Китай остановил поставки угля из КНДР и жестко борется с торговыми судами, которые пытаются нарушить запрет импорта. Уголь до этого был одним из главных источников дохода для Северной Кореи.

Однако, если верить справочнику ЦРУ, на сегодня китайцы обеспечивают 76 процентов всего северокорейского импорта и покупают более 75 процентов экспорта из этой страны.

Среди всего прочего, северные корейцы очень сильно зависят от поставок нефти из Китая. Их умирающая промышленность просто встанет без поставок запчастей, а также целых станков, поставляемых через КНР.

Кроме того, большинство иностранных гостей прилетают в Пхеньян через четыре китайских аэропорта.

Полного краха Северной Кореи Пекин, естественно, не хочет, поскольку тогда американские войска могут затем оказаться на китайской границе.

Чего ждут жители Северной Кореи

Корреспондент Yle в странах Азии Мика Мякеляйнен пообщался с жителями Пхеньяна об угрозах Дональда Трампа.

По их мнению, США скорее всего нападут на Северную Корею, но ядерное оружие защитит страну. Журналист отмечает, что атмосфера в столице Северной Кореи спокойная.

"Здесь спокойно готовятся к главному событию года, юбилею Ким Ир Сена", - рассказал корреспондент.