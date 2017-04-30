Трамп высказался насчет Ким Чен Ына

Источник: КорреспонденТ.net

Лидер КНДР Ким Чен Ын является "ловким парнем", так как удерживает власть в стране, несмотря на очень молодой возраст. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS в воскресенье, 30 апрель.

"Он смог взять власть в свои руки в очень молодом возрасте. Я уверен, что многие люди хотели отобрать эту власть, будь то его дядя или кто-то другой. А он смог ее удержать. Так что, безусловно, он хитрюга", – сказал Трамп.

Вместе с тем он подчеркнул, что "мы не можем позволить ситуации (вокруг КНДР, – ред.) развиваться так, как она развивалась многие годы".

"Откровенно говоря, этим должна была заниматься не администрация (предыдущего главы государства Барака, – ред.) Обамы", а 43-го президента США Джорджа Буша-младшего или 42-го – Билла Клинтона", – подчеркнул Трамп.