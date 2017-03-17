Трамп заверил Меркель в приверженности США НАТО

Источник: 112.ua

Президент США Дональд Трамп заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в приверженности Вашингтона НАТО. Об этом Трамп заявил в ходе совместной пресс-конференции с Меркель в Белом доме, передает "Интерфакс-Украина".

"Я выразил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, равно как и тому, что наши союзники по НАТО должны вносить свой вклад", - заявил Трамп.

Меркель, в свою очередь, приветствовала это заявление.