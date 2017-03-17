Трамп заверил Меркель в приверженности США НАТО
Источник: 112.ua
17.03.2017
Президент США Дональд Трамп заверил канцлера Германии Ангелу Меркель в приверженности Вашингтона НАТО. Об этом Трамп заявил в ходе совместной пресс-конференции с Меркель в Белом доме, передает "Интерфакс-Украина".
"Я выразил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, равно как и тому, что наши союзники по НАТО должны вносить свой вклад", - заявил Трамп.
Меркель, в свою очередь, приветствовала это заявление.
Трамп в 2018 году урежет гранты и выделит деньги на депортацию нелегаловСадовый считает, что во Львове нужно объявить чрезвычайное положение из-за проблем с вывозом мусора