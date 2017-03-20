Транш от МВФ могут перенести на конец марта, - нардеп

Источник: РБК-УКРАИНА

Транш от Международного валютного фонда (МВФ) могут перенести на конец марта. Об этом сегодня по итогам встречи с президентом журналистам сообщила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Разговор шел о том, что может быть перенесен (транш от МВФ, - ред.) на конец марта", - заявила Луценко.

По ее словам, премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко провели разговор с представителями МВФ сегодня после встречи с главами фракций. "Ситуация более оптимистичная, чем можно подумать", - отметила нардеп.



