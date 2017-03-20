Транш от МВФ могут перенести на конец марта, - нардеп
Источник: РБК-УКРАИНА
20.03.2017
Транш от Международного валютного фонда (МВФ) могут перенести на конец марта. Об этом сегодня по итогам встречи с президентом журналистам сообщила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.
"Разговор шел о том, что может быть перенесен (транш от МВФ, - ред.) на конец марта", - заявила Луценко.
По ее словам, премьер-министр Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко провели разговор с представителями МВФ сегодня после встречи с главами фракций. "Ситуация более оптимистичная, чем можно подумать", - отметила нардеп.
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