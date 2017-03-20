Транспортная блокада Донбасса: Грицак сообщил об отсутствии нарушений запрета перемещения грузов

Источник: РБК-УКРАИНА

Транспортная блокада оккупированного Донбасса, которая была введена согласно решению Совета нацинальной безопасности и обороны Украины проходит без нарушений запрета перемещения грузов. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает "112 Украина".

Так, по словам Грицака, Национальная полиция, Министерство обороны, СБУ и военная служба правопорядка работают скоординированно для выполнения решения СНБО о транспортной блокаде Донбасса.

"Скоординированные мероприятия между представителями всех ведомств - Нацполиция, Министерство обороны, СБУ, военная служба правопорядка. Все задействованы, чтобы выполнять решения СНБО. Насколько я знаю, на сегодня нарушений нет", - сказал Грицак. Напомним, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о транспортной блокаде Донбасса.



