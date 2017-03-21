Турчинов: Испытательные запуски украинских ракет прошли успешно

Источник: 112.ua

Во вторник, 21 марта, состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, во время испытаний была осуществлена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

"Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", - сказал секретарь СНБО.

Турчинов также подчеркнул, что, благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные Силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

Ранее Украина успешно провела первый испытательный пуск ракеты нового образца. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что это был очень важный и масштабный этап огневых испытаний ракет украинского производства, в соответствии с задачами программы, утвержденной СНБО.