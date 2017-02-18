Турчинов: Россия вышла из Минских соглашений

Источник: КорреспонденТ.net

Подписав указ о признании паспортов и других "документов" самопровозглашенных ЛДНР, президент России Владимир Путин вышел из Минского процесса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в субботу, 18 февраля.

"Подписав этот указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки, которые, как фиговый листок, прикрывали оккупацию Россией части Донбасса", – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Чиновник подчеркнул, что Минский процесс предусматривает деоккупации востока Украины и его возвращение в правовое поле страны.

"Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него", – убежден секретарь СНБО.

Отметим, указ Путина о признании в РФ документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вступает в силу с 18 февраля.