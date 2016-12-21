Турция и Азербайджан получат кредит ВБ на строительство газопровода в обход РФ

Источник: Апостроф

Всемирный банк (ВБ) предоставит Турции и Азербайджану кредит в размере $800 млн на строительство Трансанатолийского газопровода.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВБ.

Газопровод является частью проекта "Южный газовый коридор", в рамках которого азербайджанский газ должен поставляться в страны Европы через Грузию и Турцию в обход России.

Кредит ВБ будет предоставлен двух странам в рамках долях – по $400 млн.

Проект "Южный газовый коридор" предусматривает строительство трубопровода в Европу для прокачки азербайджанского газа, добываемого на месторождении Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $42-45 млрд.

Доля Азербайджана в проекте составит, как ожидается, порядка $14 млрд. Азербайджан хочет получить на строительство газопровода кредиты различных финансовых институтов общим объемом $5 млрд.

Первая поставка азербайджанского газа в Европу по этому газопроводу ожидается в 2020 году в объеме 16 млрд куб. м, из них 6 млрд куб. м будут поставлены в западные регионы Турции.