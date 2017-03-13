Турция намерена обратиться в ЕСПЧ после скандала с Нидерландами

Источник: РБК-УКРАИНА

Турция обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как Нидерланды запретили въезд в страну двум турецким министрам. Об этом заявил президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

По словам Эрдогана, турецкая сторона обратится в ЕСПЧ в связи с запретом на въезд в Нидерланды главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу и министру по делам семьи и социальной политики Фатме Бетюль Сайян Кайя. Эрдоган также заявил, что Турция может применить дипломатические санкции против Нидерландов.

Кроме того, Reuters отмечает, что президент Турции был буквально "взбешен" решением Нидерландов и Турции о запрете на въезд турецким министрам. Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала Нидерланды в споре с Турцией.

Отметим, скандал между странами разгорелся после отказа Нидерландов во въезде в страну Мевлюту Чавушоглу, который намеревался провести митинг за расширение полномочий президента Турции.



