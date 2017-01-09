Турция не будет пересматривать позицию по Украине ради сотрудничества с Россией

Источник: РБК-УКРАИНА

Сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предполагает пересмотра позиции Анкары по конфликтам в Украине и Грузии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на IX Конференции послов в Анкаре, сообщает агентство "Анадолу". "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - отметил Чавушоглу. В то же время глава МИД Турции подчеркнул важность взаимодействия с Россией по сирийскому вопросу. "Турция продолжит активно поддерживать территориальную и политическую целостность Сирии", - заявил министр. Чавушоглу также надеется на улучшения отношений с США. В частности, Анкара ожидает экстрадиции общественного деятеля, проповедника Фетуллахи Гюлена. Напомним, 7 января из министерства иностранных дел Турции уволили 350 дипломатов из-за приверженности к Гюлену, которого обвиняют в организации госпереворота в стране.



