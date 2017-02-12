Турецкие силы заняли центр города Эль-Баб в Сирии

Источник: КорреспонденТ.net

Турецкие войска и союзные с ними военные заняли центр сирийского города Эль-Баб, который считается оплотом группировки "Исламское государство". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 12 февраля.

По его словам, полное взятие города – это лишь вопрос времени. "Эль-Баб окружен теперь со всех сторон… Наши силы вступили в центр города вместе с сирийскими повстанцами", – заявил Эрдоган.

По его словам, силы исламистов из ИГИЛ отходят из города.

Город Эль-Баб служит последним оплотом ИГ в провинции Алеппо на севере Сирии. Наступление на него с юго-западного направления ведет также сирийская армия.

Бои за город, который находится всего в 30 км от границы с Турцией, начались 24 августа прошлого года, когда Турция начала операцию под кодовым обозначением "Евфратский щит" с целью вытеснения как джихадистов, так и воюющих с ними курдских формирования из приграничных районов.