Турецкие военные погибли под ударом авиации РФ

Источник: КорреспонденТ.net

Трое турецких военнослужащих погибли и 11 получили ранения в результате удара российской авиации в Сирии. Как сообщает Анадолу со ссылкой на Генштаб Турции, удар был нанесен в 08.40 по местному времени по зданию, где находились военные.

"Представители России сообщили, что имела место ошибка в координатах нанесения удара, выразив сожаление и соболезнование турецкой стороне", – сообщили в турецком Генштабе и отметили, что расследование инцидента ведется усилиями обеих сторон.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с этим инцидентом.