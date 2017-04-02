Twitter изменил свою политику 140 символов

Источник: КорреспонденТ.net

Упоминание других пользователей Twitter в начале сообщения теперь не влияет на размер твита.

Имя пользователя, которому вы отвечаете, теперь будет отображаться над текстом твита, а не в нем, пишет Engadget.

Если вы отвечаете сразу группе людей, в заголовке будет указано количество других людей в разговоре.

К примеру, если вы отвечаете трем людям, текст будет примерно таким: "Ответ @username и еще двоим".

Чтобы узнать, кто еще находится в разговоре, вы можете нажать на кнопку "Ответить", чтобы увидеть список имен. После этого список имен можно редактировать.

"Наша работа еще не закончена. Мы продолжим думать о том, как улучшить беседы и сделать Twitter более легким в использовании", - говорится в заявлении разработчиков.

Интересно, что на этапе тестирования нововведения компания использовала имена реальных пользователей.

В компании заявляют, что на данный момент услугами этой сети пользуются 300 миллионов человек, ежедневно публикуется около полумиллиарда твитов.