Twitter изменил свою политику 140 символов
Источник: КорреспонденТ.net
02.04.2017
Упоминание других пользователей Twitter в начале сообщения теперь не влияет на размер твита.
Имя пользователя, которому вы отвечаете, теперь будет отображаться над текстом твита, а не в нем, пишет Engadget.
Если вы отвечаете сразу группе людей, в заголовке будет указано количество других людей в разговоре.
К примеру, если вы отвечаете трем людям, текст будет примерно таким: "Ответ @username и еще двоим".
Чтобы узнать, кто еще находится в разговоре, вы можете нажать на кнопку "Ответить", чтобы увидеть список имен. После этого список имен можно редактировать.
"Наша работа еще не закончена. Мы продолжим думать о том, как улучшить беседы и сделать Twitter более легким в использовании", - говорится в заявлении разработчиков.
Интересно, что на этапе тестирования нововведения компания использовала имена реальных пользователей.
В компании заявляют, что на данный момент услугами этой сети пользуются 300 миллионов человек, ежедневно публикуется около полумиллиарда твитов.
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