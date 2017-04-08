Twitter отозвал иск к властям США из-за Трампа

Источник: КорреспонденТ.net

Компания Twitter Inc. в пятницу, 7 апреля, отозвала свой иск против Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, поданный в суд Сан-Франциско после того, как американские власти потребовали раскрыть личные данные пользователя или группы пользователей, стоящих за аккаунтом @ALT_uscis. Об этом сообщила американская газета The Recorder.

Название аккаунта расшифровывается как "Альтернативная Служба гражданства и иммиграции США" (Alternative U.S. Citizenship and Immigration Services). Владельцы учетной записи размещают в социальной сети сообщения с критикой в адрес политики президента Дональда Трампа и оказывают помощь беженцам из стран, на которые распространяется действие миграционного указа президента.

Решение об отзыве иска в компании объяснили тем, что Таможенно-пограничная служба США, входящая в состав структуры МВБ, отказалась от предъявлявших Twitter Inc. требований предоставить логин, номера телефона, почтовый адрес и IP-адрес владельцев аккаунта.

Ранее в Twitter @ALT_uscis была размещена запись с текстом первой поправки к Конституции США, которая, в частности, предусматривает свободу слова.