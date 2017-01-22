У Борисполі прикордонники виявили підроблені паспорти у п'ятьох громадян Ірану

Источник: РБК-УКРАИНА

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники пункту пропуску "Київ" виявили родину з 5 осіб, які незаконним шляхом намагалися потрапити на територію Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. "Під час повторної перевірки документів пасажирів, які слідували транзитним рейсом з Шрі-Ланки, у 5 іноземців виявили ознаки підробки закордонних паспортів", - повідомляє прикордонна служба. Громадяни Ірану хотіли скористатися підробленими ізраїльськими паспортами. Документи вони придбали за 10 тисяч доларів, щоб в подальшому потрапити до Австрії, повідомляє прес-служба. Паспортні документи вилучили. Іноземних громадян буде відправлено до країни походження.



