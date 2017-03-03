У экс-главы Госуправления делами Тарасюка во время обыска изъяли 1 млн евро и золото, ему сообщено о подозрении

Источник: 112.ua

Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Госуправления делами Игорю Тарасюку. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он напомнил, что ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Виктора Януковича, его сына Виктора, Эдуарда Ставицкого, Павла Литовченко и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладении в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", общей стоимостью 540 млн гривен.

"В данном уголовном производстве сообщено о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку", - написал он.

По его словам, по месту его проживания проведен обыск, во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия.

Сегодня Тарасюку будет избрана мера пресечения.

Луценко сообщил, что относительно других подозреваемых в данном деле, а именно Януковича, Ставицкого и Литовченко, Генеральной прокуратурой внесены ходатайство в Печерский районный суд г. Киева о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.