У главы Федерации футбола 650 тысяч евро наличными

Источник: КорреспонденТ.net

Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко, глава бюджетного комитета Верховной Рады и президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко внес в электронную декларацию за 2016 год доход в размере почти 380 тысяч гривен.

Сюда вошли почти 160 тысяч гривен зарплаты нардепа и почти 170 тысяч компенсации затрат, связанных с депутатской деятельностью, еще 50 тысяч – от продажи права собственности на знак для товаров и услуг.

При этом Павелко располагает крупными наличными суммами: 650 тысяч евро, 360 тысяч долларов и 1,27 млн гривен. На счетах в Ощадбанке у него более 58 тысяч долларов и 458 евро, в банке ПУМБ – 220 долларов.

Недвижимости и автомобиля у него нет. Павелко арендует номер площадью 34,4 кв. м у госпредприятия Гостиничный комплекс Национальный Управления делами аппарата Верховной Рады". Также он арендует автомобиль Lexus LS 600 HL (2011 года выпуска), который принадлежит гражданину Украины Сергею Бойко.

При этом глава ФФУ задекларировал еще 12 наручных механических часов, среди которых Rolex, Breguet, Patek Philippe и другие, а также запонки. Стоимость этих предметов не указана.