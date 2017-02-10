У Онищенко заявили, что Германия отказалась его выдавать

Источник: КорреспонденТ.net

Пресс-секретарь нардепа Александра Онищенко Юлия Омельянюк заявила, что Германия отказала украинской Генпрокуратуре в его экстрадиции.

Она отметила, что Генпрокуратура делала запрос правоохранительным органам Германии с целью получить согласие на экстрадицию беглого народного депутат Александра Онищенко.

"Однако немецкий суд посчитал обвинения против Онищенко необоснованными и в экстрадиции отказал. Таким образом, Германия стала первой страной в Европе, официально отказавшей в выдаче Онищенко украинским правоохранительным органам", - заявила Омельянюк.

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган заявила, что этим делом занимается НАБУ, а ГПУ не делала такой запрос.

"Генпрокуратура не делала запрос на экстрадицию Онищенко, поскольку это дело расследует НАБУ", - сказала Сарган.

В НАБУ заявили, что не могут комментировать эту информацию.



"НАБУ подавало в Германию запрос с просьбой о задержании с целью экстрадиции.Документ на который ссылается Онищенко мы не получали и не видели, поэтому не можем комментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе НАБУ.