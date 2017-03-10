У Порошенко хотят встречу с Трампом раньше Путина

Источник: КорреспонденТ.net

Встреча Трампа и Порошенко должна состояться раньше запланированной на июль встречи Путина с президентом США. Над этим активно работают дипломаты, рассказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью Громадскому.

"Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы эта встреча (Порошенко и Трампа, – ред.) состоялась как можно быстрее. Но принципиально важно, чтобы она действительно состоялась до будущей встречи президента Трампа с президентом России", – сказал он.

При этом заместитель главы Администрации президента отметил, что подготовка встречи Порошенко и Трампа была одной из целей недавнего визита главы МИД Украины Павла Климкина в Вашингтон, где он провел встречи, в частности, с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и новоназначенным советником Трампа по вопросам национальной безопасности Раймондом Макмастером.

"Этот визит мы рассматриваем в контексте будущего визита президента Украины в Вашингтон, и сейчас после визита Климкина происходит анализ того, что можно заложить как итоги для будущей встречи президентов, и, конечно, в зависимости от наполнения встреч будут определяться конкретные даты", – подытожил Елисеев.