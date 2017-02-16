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У посольства Польши в Киеве вывесили портрет Бандеры

Источник: КорреспонденТ.net

16.02.2017

В Киеве на заборе польского посольства националисты повесили портрет Бандеры.
 
Соответствующие видео появилось на YouTube-канале "Черного Комитета".
 
Представитель организации заявил, что причиной таких действий стали антиукраинские высказываниями высших чиновников Польши.
 
"Напоминаем, Польша героизировала своих государственных деятелей, проводили откровенную антиукраинскую политику, в частности Пилсудского. Но каждая страна имеет право уважать тех, кого считает нужным", - говорят националисты.
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