У СБУ нет данных о вербовке Паршова Россией

Источник: КорреспонденТ.net

В СБУ не располагают данными о вербовке российскими спецслужбами Павла Паршова, который 23 марта застрелил бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в центре Киева.

"Еще не доказано, действительно ли он был агентом ФСБ или нет. Мы над этим работаем. У нас такой информации нет, мы ее тоже читаем в фейсбуках и других публикациях.", - заявил глава департамента по защите государственности и борьбе с терроризмом Виктор Кононенко на брифинге.

Он также посоветовал спросить у депутата Антона Геращенко о том, откуда он получил информацию о вербовке Паршова Россией.

В то же время он подтвердил, что в СБУ фиксируют много попыток завербовать военных.