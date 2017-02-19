Убийство брата Ким Чен Ына: Южная Корея обвинила в этом КНДР

Источник: РБК-УКРАИНА

Южная Корея заявила, что ответственность за смерть сводного брата лидера КНДР Ким Чон Нама несет Пхеньян. Об этом со ссылкой на министерство по делам объединения Южной Кореи передает ВВС.

"Мы считаем, что режим Северной Кореи стоит за этим убийством, учитывая, что все пять подозреваемых по этому делу являются выходцами из Северной Кореи", - говорится в сообщении ведомства. Полиция Малайзии уже задержала одного северокорейца по этому делу и разыскивает еще четырех. По словам заместителя генерального инспектора полиции Нура Рашида Исмаила, подозреваемые покинули Малайзию в день убийства. "У этих мужчин обычные гражданские, а не дипломатические паспорта", - заявил Исмаил.

По его словам, разыскивают еще три человека для помощи следствию. Однако в малазийской полиции пока нет доказательств причастности Северной Кореи к убийству. Пхеньян не комментирует сообщения об этом.



