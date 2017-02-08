Убийство Шеремета: полиция назвала приоритетную версию

Источник: РБК-УКРАИНА

Приоритетной версией убийства журналиста Павла Шеремета является профессиональная деятельность. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В первую очередь рассматривается приоритетной версия профессиональной деятельности Шеремета, как журналиста, как на территории Украины, так и за ее пределами", - сказал он. Напомним, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Европейская федерация журналистов обеспокоены неудовлетворительными результатами расследований преступлений против журналистов в Украине. Европейские организации отмечают, что украинские правоохранители до сих пор не установили заказчиков убийства основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе в 2000 году и не нашли тех, кто летом 2016 года убил украинского журналиста Павла Шеремета.



