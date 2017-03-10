Ученые NASA нашли на орбите Луны зонд, потерянный 8 лет назад

Источник: Українські новини

Ученые NASA на орбите Луны обнаружили аппарат "Чандраян-1", который был потерян на орбите Луны 8 лет назад. Об этом сообщается на сайте Калифорнийского Института Технологий.

Как заявляется, аппарата запустили в октябре 2007 года, однако в августе 2009 связь с ним была потеряна. Для поиска "Чандраян-1" был использован специальный наземный радар.

Аппарат является весьма маленьким и ученых удивило, что они смогли засечь настолько маленький предмет. По словам экспертов, главная трудность заключалась в том, что вблизи Луны есть области с высоким гравитационным притяжением, которые могут радикально изменить орбиту космического аппарата.