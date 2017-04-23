Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию

Источник: КорреспонденТ.net

Британские ученые обнаружили доказательства того, что примерно в 10950 г до н.э. Земля столкнулась с кометой, которая уничтожила мамонтов и положила началу расцвету цивилизации людей, пишет The Sun.

Ученые из университета Эдинбурга (Шотландия) расшифровали таинственные символы, высеченные на основании каменной статуи стервятника, найденной в храмовом комплексе Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции.