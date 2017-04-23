Ученые обнаружили "ген шизофрении"

Источник: Апостроф

Ученые впервые обнаружен ген, однозначно связанный с развитием шизофрении. Об сообщает Lenta.ru.

За последние годы в науке собрано немало информации о — роли генных мутаций, иммунной системы и микробиома в развитии болезни.

Группе исследователей из США удалось найти у шизофреников вариант гена, действие которого объясняет биологические корни шизофрении.

Для этого генетики и психиатры собрали огромную базу данных по 65 тысячам человек из 30 стран и начали искать генные мутации с сильнейшей связью с шизофренией. Одним из кандидатов был вариант гена C4. Этот ген отвечает за выработку белка, отмечающего патогенные микроорганизмы для дальнейшего уничтожения их иммунной системой. Однако C4 также применяется в синаптическом прунинге — удалении избыточных связей в мозге для усиления наиболее часто используемых "путей". Происходит прунинг во время полового созревания.

Эксперименты на мышах показали, что усиленная экспрессия C4 дает более интенсивное "подстригание" синапсов, что, как считают ученые, повышает вероятность развития шизофрении.

Новую гипотезу подтверждает и факт относительно небольшого количества синапсов в коре головного мозга у взрослых пациентов. Вероятно, аномальная экспрессия C4 влияет и на иммунную систему страдающих от шизофрении.

Новое открытие дало медикам надежду создать более эффективное лекарство для лечения и даже профилактики шизофрении (путем предотвращения излишнего синаптического прунинга). Современные препараты в основном нацелены на купирование симптомов болезни — бреда и галлюцинаций.