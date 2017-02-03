Ученые связали отвращение к чавканью с аномальной работой мозга

Источник: Українські новини

Ученые пришли к выводу, что селективная звуковая чувствительность людей связана с функциональными и структурными изменениями головного мозга, сообщает Current Biology.

"Мисофония представляет собой неврологическое расстройство, которое выражается в нетерпимости к определенным звукам. Часто речь идет об антропогенных звуках — кашле, чавканьи, дыхании", - сказано в сообщении.

Причем последние могут вызывать эмоции разной интенсивности: от раздражения до гнева.

Поскольку феномен встречается относительно редко, его физиологическая основа изучена недостаточно.

В этой связи ученые из Ньюкаслского университета и других учреждений обследовали 41 человека, 20 из которых страдали мисофонией. Методом функциональной магнитно-резонансной томографии они изучали активность мозга участников при воспроизведении различных звуков: нейтральных (шум дождя), неприятных (крики) и звуков-триггеров (чавканье).

Одновременно авторы наблюдали за периферической нервной системой испытуемых.

Результаты показали, что звуки-триггеры вызывают в мозге людей с мисофонией аномальные межнейронные взаимодействия между передней островковой долей и областями, участвующими в обработке эмоций.