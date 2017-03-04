Удары коалиции в Сирии и Ираке: погиб 21 житель
Источник: КорреспонденТ.net
04.03.2017
В результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибло более 20 мирных жителей в Ираке и Сирии. Об этом говорится в сообщении командования США на Ближнем Востоке.
"Несмотря на то, что коалиция предпринимает все усилия, чтобы наносить удары по военным объектам, сводя к минимуму риски потерь среди мирного населения, в некоторых случаях жертвы неизбежны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате операций коалиции против "Исламского государства" в январе этого года погиб 21 мирный житель, еще двое получили ранения.