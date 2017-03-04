Удары коалиции в Сирии и Ираке: погиб 21 житель

Источник: КорреспонденТ.net

В результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибло более 20 мирных жителей в Ираке и Сирии. Об этом говорится в сообщении командования США на Ближнем Востоке.

"Несмотря на то, что коалиция предпринимает все усилия, чтобы наносить удары по военным объектам, сводя к минимуму риски потерь среди мирного населения, в некоторых случаях жертвы неизбежны", - говорится в сообщении.