Указ Трампа. Мексика открывает центры юрпомощи в США

Источник: КорреспонденТ.net

Власти Мексики открыли центры юридической помощи в 50 консульствах на территории США. Их целью станет правовая защита граждан Мексики на фоне резкого ужесточения иммиграционной политики после вступления в должность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает в воскресенье, 5 марта, американское издание Newsweek.

Открывая центр в мексиканском консульстве в Нью-Йорке, министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай призвал новую администрацию США соблюдать права проживающих в стране мексиканцев, а также открыть возможность легализации для находящихся в США мигрантов без документов. По его словам, Мексика не поощряет нелегалов, но призывает уважать права человека.

По оценке вашингтонского исследовательского центра Pew Research Center, в США проживают около 6 миллионов нелегальных мигрантов из Мексики.