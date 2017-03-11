Украина допускает новое обращение в суд ООН

Источник: КорреспонденТ.net

Украина может потребовать у суда ООН новых ограничений в отношении Российской Федерации, если Москва будет нарушать предписания суда. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в интервью Зеркало недели.

По ее мнению, суд удовлетворит просьбу Украины о применении временных мер против РФ в в рамках процессе слушания, которое состоялось на этой неделе. "Я настроена оптимистично", – сказала Зеркаль.

Она также рассказала, как Киев будет добиваться выполнения временных мер.

"На заседаниях Совета безопасности ООН мы каждый раз будем требовать отчета о том, как Россия выполняет обязательное для всех решение Международного суда ООН. Это меняет саму манеру общения с Россией", – пояснила она.

По ее словам, украинская сторона сознательно не ставит перед судом вопросы оккупации территории Украины, территориальной принадлежности Крыма, наличия или отсутствия российских войск в Донбассе. "Мы говорим о споре как об исключительно юридическом деле, в котором мы ищем правовую защиту для граждан Украины", - сказала Е.Зеркаль.

"Кроме того, никто не мешает нам дополнительно обратиться к МС ООН, чтобы он ужесточил меры в связи с тем, что РФ не придерживается решений суда", - подчеркнула Зеркаль.