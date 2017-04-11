Украина единственная среди европейских стран попала в антирейтинг счастья

Источник: Українські новини

Согласно исследованию World Happiness по итогам 2016 года Украина вошла в тройку "самых несчастных" стран в мире. Об этом говорится в сообщении американского центра изучения общественного мнения Институт Гэллапа.

"В то время, как три самые счастливые страны находятся в северной Европе - Норвегии, Дании и Исландии, Всемирный опрос Gallup считает, что три страны с самыми высокими "страданиями" в мире в 2016 году охватили три континента", - говорится в сообщении.

При том, в Украине исследователи насчитали 41% населения, который можно назвать несчастным, в Южном Судане - 47%, Гаити - 43%.

Отмечается, что "преуспевающими" по классификации института Гэллапа считаются люди, которые оценивают свою жизнь на данный момент и в течение ближайших пяти лет в 7 (и выше) или 8 (и выше) баллов по шкале от 0 до 10, где 0 - наихудшая возможная жизнь, а 10 - наилучшая возможная жизнь. Люди считаются "несчастными", если оценивают свою жизнь сейчас и в будущем в 4 балла или ниже.

Украина - единственная европейская страна, находящаяся в нижней части рейтинга мирового счастья в этом году, - и 41% населения, которое считается страдающим, является самым высоким показателем Gallup среди постсоветских государств. При том менее одного из 10 украинцев (9%) процветают.

"Продолжающийся конфликт на востоке Украины еще больше повлиял на без того низкий экономический рост в стране. Подавляющее большинство украинцев (57%) считают, что их личный жизненный уровень ухудшается. Почти половина украинцев (46%) говорят, что в прошлом году у них не хватало денег на продукты питания для себя или своих семей. Это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный для Украины и один из самых высоких во всей Европе", - говорится в отчете.