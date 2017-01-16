Украина готова к плодотворному сотрудничеству с администрацией Трампа, - Порошенко

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на продолжение конструктивной работы с новой администрацией США. Об этом он заявил во время брифинга с вице-президентом США Джо Байденом.

"Я хотел бы выразить слова искренней благодарности, благодарности за советы, за помощь хорошему другу, вице-президенту Байдену и нынешней администрации США. И очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США", - сказал он.

Порошенко отметил, что Украина уважает демократический выбор американского народа и готова к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией.

В свою очередь, вице-президент США выразил надежду, что новая американская администрация продолжит политику поддержки Украины. "Я надеюсь, что следующая администрация также захочет быть вашими партнерами и поддерживать ваш прогресс", - сказал Джозеф Байден.

Отметим, инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится 20 января.