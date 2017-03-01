Украина готовит третий иск в ВТО против России

Источник: КорреспонденТ.net

Украина готовит третий иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская в интервью изданию Зеркало недели.

"Он коснется запретов, которые были введены относительно наших продуктов питания и некоторых промышленных товаров. Собственно, по их якобы несоответствию техническим нормам или фитосанитарным требованиям РФ", – сказала Микольская.

Она отметила, что подготовка этого спора затянулась из-за опасений некоторых украинских компаний идти на такой шаг. По словам замминистра, эти фирмы присутствуют на российском рынке и с другой продукцией и боятся потерять возможность ее сбывать. А учитывая широкий спектр товаров и значительное количество пострадавших участников рынка, много времени занимает формирование четкой позиции Украины по этим запретам.

"Цель нового иска – продемонстрировать всем, что украинские продукты действительно качественные, безопасные, а также соответствуют требованиям технического регулирования и их можно покупать", – подчеркнула Микольская.