Украина и Германия договорились о проведении совместного бизнес-форума в Берлине в 2017 году

Источник: РБК-УКРАИНА

Украина и Германия проведут совместный бизнес-форум в Берлине во втором полугодии 2017 года. Об этом в ходе встречи договорились премьер-министр Украины Владимир Гройсман и председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле, сообщает "Правительственный портал".

Кроме того, в ходе встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой форума, а также практическими вопросами реализации совместных проектов. "Было бы хорошо как можно быстрее начать подготовку к этому важному форуму. Я считаю, что это очень хорошая идея, которая будет иметь хороший общий результат", - отметил Гройман.

Также участники встречи обсудили реализацию конкретных проектов немецкого бизнеса в Украине. "Мы направляем все усилия на создание добавленной стоимости в Украине, на перестройку нынешней модели экономики. Мы заинтересованы в том, чтобы углублять сотрудничество с немецкими партнерами, что даст нам возможности увеличить производство для внутренних нужд и усилить экспортные возможности", - сообщил Гройсман, подчеркнув, что Германия является одним из главных торговых партнеров Украины на европейском рынке. "Наши двусторонние торгово-экономические отношения получили положительную динамику, но их потенциал использован не полностью", - добавил он.



