Украина и Израиль договорились об активизации международных контактов после разногласий в ООН

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе разговора лидеры государств определили первоочередные направления углубления сотрудничества. Также была достигнута договоренность о визите премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Собеседники отметили о необходимости активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения соглашения о свободной торговле.

Также была достигнута договоренность о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН. Нетаньяху поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН.

Как сообщалось ранее, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил запланированный визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Кроме этого, Нетаньяху запретил всем главам министерств Израиля на протяжении трех недель посещать страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН и проводить встречи с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией, которая поддержала резолюцию.