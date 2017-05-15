Украина и Израиль обсудили вопрос взаимодействия в международных организациях

Источник: РБК-УКРАИНА

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил вопрос взаимодействия в международных организациях с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Мы должны углублять наш двусторонний диалог, чтобы больше понимать друг друга и более координироваться в том числе на международной арене" , - заявил Гройсман.

Согласно информации пресс-службы, среди тем обсуждения украинского премьера с президентом Израиля был вопрос взаимодействия стран на международной арене, в частности в международных организациях.

По словам Гройсмана, во время его визита будет подписан ряд двусторонних документов и обсуждены вопросы углубления сотрудничества стран, в частности в сферах экономики, образования, здравоохранения и культуры.



