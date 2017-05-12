Украина и Израиль увеличили частоту авиарейсов между странами

Источник: 112.ua

Украина и Израиль увеличили частоту авиарейсов между странами, окончательное согласование условий состоялось 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Госавиаслужбы Украины.

В частности, увеличена частота рейсов на маршруте Киев-Тель-Авив до 31 для каждой стороны.

Также до 14 рейсов в неделю увеличена частота рейсов на маршрутах между другими пунктами на территории стран.

"Ограничений по пунктам прилета / вылета между странами нет. Также существует возможность назначать несколько авиаперевозчиков с каждой стороны", - говорится в сообщении.