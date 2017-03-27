Украина и Молдавия обратятся в Еврокомиссию относительно строительства гидроэлектростанций на Днестре

Источник: 112.ua

Украина и Молдавия в течение месяца обратятся в Европейскую комиссию для проведения анализа планов Украины по строительству новых гидроэлектростанций на Днестре. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Павел Филип после заседания глав правительств стран-членов ГУАМ в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что в течение одного месяца будет выработано общее обращение к Еврокомиссии для того, чтобы они помогли нам разобраться и сделать глубокий анализ, какие будут последствия после постройки этой гидроэлектростанции на реке Днестр", - сказал премьер Молдавии.

Он также отметил, что на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом также обсуждался вопрос экосистемы реки Днестр в контексте намерения установить там гидроэлектростанции.

В свою очередь Гройсман подчеркнул, что первоочередным является вопрос экосистемы.