Украина и Швейцария скоординировали работу по возврату активов Януковича

Источник: РБК-УКРАИНА

Украина и Швейцария скоординировали работу ведомств обеих стран, работающих над возвратом активов экс-президента Украины Виктора Януковича, замороженных в швейцарских банках. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко. Во время встречи глав стран, стороны определили четкие графики и координацию сотрудничества ведомств, расследованием преступлений предыдущей украинской власти и возвратом средств, незаконно выведенных из Украины. "Мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти и тех замороженных активов, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции, генеральных прокуратур, которые должны скорее привести к соответствующему результату и возвращения этих денег Украине", - сказал Порошенко.



