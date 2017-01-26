Украина и США подписали меморандум о снижении негативного влияния авиации на окружающую среду

Источник: РБК-УКРАИНА

В четверг, 26 января, Украина и США подписали меморандум о снижении негативного влияния авиации на окружающую среду. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина. "Мы подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий снижение негативного влияния от авиационных выбросов в окружающую среду", - сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Также на брифинге была посол США в Украине Мария Йованович, которая заявила, что данный меморандум подписывается для надежного обмена идеями относительно авиационно-технологичных норм, развития партнерства в частном секторе, а также способствует сотрудничеству. Кроме того, Омелян также добавил, что в 2019 году будет определен новый международный стандарт относительно вредных выбросов двигателей самолетов. Напомним, ранее Омелян сообщал, что в Украине отремонтировали рекордное за 10 лет количество автомобильных дорог.



