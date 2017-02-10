Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам, - Климкин

Источник: 112.ua

Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам", - сказал Климкин.

По его словам, остались только технические детали. Климкин выразил надежду, что это соглашение будет подписано в ближайшее время.