Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам, - Климкин
Источник: 112.ua
10.02.2017
Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции, которую транслировал телеканал "112 Украина".
"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам", - сказал Климкин.
По его словам, остались только технические детали. Климкин выразил надежду, что это соглашение будет подписано в ближайшее время.
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