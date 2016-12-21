Украина и Япония углубляют сотрудничество в сфере кибербезопасности

Источник: Українські новини

Украина и Япония намерены постепенно расширить направления сотрудничества в сфере обеспечения кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства иностранных дел, передают Українські Новини.

Японская делегация во главе с послом по особым поручениям МИД Японии Коичи Мидзушимой ознакомила украинских коллег с достижениями Японии в мониторинге и нейтрализации угроз кибернетического характера и стратегией кибербезопасности.

"По результатам консультаций представители Украины и Японии достигли договоренности углубить двустороннее сотрудничество и поэтапно расширять направления сотрудничества в области обеспечения кибербезопасности", - сказано в сообщении.

Во время консультаций в Киеве стороны обсудили современные тенденции в сфере кибербезопасности, основные механизмы ее укрепления, методы преодоления киберугроз, а также перспективные направления дальнейшего сотрудничества двух государств в этой сфере.