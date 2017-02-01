Украина, как председатель Совбеза ООН, должна требовать введения миротворцев на Донбасс, - Тарута

Источник: 112.ua

Украина, как председатель Совбеза ООН, должна требовать введения миротворцев в зону АТО на востоке Украины. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал народный депутат Украины Сергей Тарута.

По мнению Таруты, Украине нужно воспользоваться тем шансом, что она возглавляет Совет безопасности ООН в ближайший месяц.

"Мы должны в ООН потребовать от России остановить военные преступления в Авдеевке. И мы должны обратиться к Совбезу, чтобы сейчас инициировать введение "голубых касок" (миротворцев ООН, - ред.) в зону конфликта. Это сразу бы решило проблему. Я считаю, это тот шаг, который реально может стать первым очагом прекращения огня и контроля ситуации. ОБСЕ не имеет тот мандат, который имеют "голубые каски". Эта инициатива должна быть одной из самых главных со стороны Украины", - говорит нардеп.

Также он считает, что президенту Украины Петру Порошенко нужно обратиться к Англии, Франции, США, Китаю, РФ и в рамках Будапештского меморандума проводить консультации по прекращению огня.

Напомним, с 1 февраля 2017 года Украина начала председательствовать в Совете безопасности Организации Объединенных Наций. Председательство продлится на протяжении февраля. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при ООН Владимир Ельченко.

Отметим, что вчера Совет Безопасности ООН в закрытом режиме обсудил обострение ситуации на Донбассе. А в четверг, 2 февраля, Совбез ООН соберется на открытое заседание, чтобы обсудит ситуацию на востоке Украины.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.