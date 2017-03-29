Украина может стать абсолютно безвизовым государством - эксперт

Источник: КорреспонденТ.net

Подписание Президентом Украины Закона №6170 о е-декларировании для общественных борцов с коррупцией, стало одним из "шагов назад" в деле борьбы с коррупцией, заявил директор УИСГРА Виктор Левицкий.

"Закон вызвал однозначно негативную реакцию главных зарубежных партнеров Украины. Несмотря на то, что интеграция Украины в цивилизованный мир была необходимо связана с ужесточением антикоррупционной деятельности нашего государства, события последних дней показали нежелание украинской стороны бороться с коррупцией общепринятыми методами. Институции, необходимые для борьбы с коррупцией, сегодня скомпрометированы или попросту не существуют — НАБУ не имеет успеха в громких делах, включая дело Насирова, НАПК лишилось финансирования американского донора USAID, создание антикоррупционных судов заблокировано. Список государств, недовольных новопринятым законом о е-декларировании, растет, а сам сайт с реестром е-деклараций уже несколько дней не работае", - заявил эксперт.

Из данных фактов Левицкий делает вывод, что неспособность руководства страны справится с коррупцией "не только подрывает экономический потенциал Украины, но и воспринимается западными партнерами как сворачивание реформ".

"Все это может привести к срыву развития двусторонних отношений с Западом, включая финансирование реформ и визовую либерализацию", - резюмирует он.