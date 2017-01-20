Украина надеется на эффективное взаимодействие с администрацией Трампа, - Порошенко

Источник: РБК-УКРАИНА

Петр Порошенко Президент рассчитывает на сотрудничество в вопросах безопасности Украина рассчитывает на эффективное сотрудничество с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства. "Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", - заявил Порошенко, отвечая на вопросы иностранных СМИ касательно ожиданий от новой Администрации США. Президент отметил, что аннексировав Крым и развязав военные действия на Востоке Украины, Россия разрушила глобальную систему безопасности, которую гарантировал Совет безопасности ООН. Президент Украины заявил, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом, способным поддержать глобальную безопасность. "Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сферах обороны и безопасности, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", - отметил глава украинского государства.