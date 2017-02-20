Украина нарастила торговлю оружием с Россией - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Самым крупным партнером Украины на рынке оружия оказалась Росси. Об этом пишет Вести, ссылаясь на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

В исследовании говорится, что в 2016 году Украина экспортировала в Россию военных товаров на сумму 169 миллионов долларов.

Примечательно, что за прошлый год объемы поставок в РФ выросли на 72 процента и стали больше, чем во времена президентства Виктора Януковича.

В документе говорится, что главнм партнером России в Украине является предприятие Мотор Сич, которое поставляет двигатели АИ-222 для российской авиации.

Отметим, что мировые продажи оружия в период с 2012 по 2016 год выросли на 8,4 процента в сравнении с предыдущей пятилеткой.

SIPRI отмечает, что торговля основными видами вооружения в этот период достигла наивысшего объема за все время после окончания холодной войны.

В конце прошлого года SIPRI поставил Украину на девятое место в списке главных экспортеров оружия за период с 2011 года по 2015.