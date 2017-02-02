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Украина не подала заявку на членство в НАТО

Источник: Українські новини

02.02.2017

Референдум перед выборами президента - классическая схема мобилизации избирателей и поляризации электората, на самом деле руководство Украины не собирается вступать в НАТО. Об этом сообщает на своей страничке в социальной сети Facebook депутат Верховной Рады от фракции БПП Сергей Лещенко со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передают Українські Новини.

"В сентябре прошлого года мне и Мустафе Найему удалось пообщаться с генсеком НАТО Столтенбергом во время конференции в Тбилиси. С удивлением мы узнали от него, что Украина не подала заявку о присоединении к Плану действий по получению членства в НАТО", - сообщает народный депутат.

По словам Столтенберга, сообщает Лещенко, именно украинское руководство виновато в провале интеграции Украины в НАТО: "На наши вопросы "почему?" Столтенберг ответил - "это вопрос к Украине"".

Таким образом, призывы Порошенко провести референдум о вступлении Украины в НАТО не более чем предвыборный пиар.

"Референдум перед выборами президента - классическая схема мобилизации избирателей и поляризации электората", - резюмирует народный депутат.

Как сообщали Українські Новини, 45% украинцев готовы вступить в НАТО.

Порошенко пообещал провести референдум по вопросу членства Украины в НАТО.

В оппозиции назвали проект референдума по НАТО "пиар-игрой" и шантажом международных партнеров Украины.

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