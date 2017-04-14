Украина обвинила РФ в негативе вокруг Евровидения

Источник: КорреспонденТ.net

Украинский организатор и вещатель Евровидения, телеканал Перший, обвинил Россию в создании негативной атмосферы вокруг конкурса. Об этом сказано на сайте канала.

В заявлении телеканала Перший сказано, что отказ России от трансляции Евровидения показал, что "целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса".

Также отмечается, что Украина неоднократно предлагала России направить в Киев участника, не нарушавшего украинское законодательство.