Украина обвинила РФ в негативе вокруг Евровидения
Источник: КорреспонденТ.net
14.04.2017
Украинский организатор и вещатель Евровидения, телеканал Перший, обвинил Россию в создании негативной атмосферы вокруг конкурса. Об этом сказано на сайте канала.
В заявлении телеканала Перший сказано, что отказ России от трансляции Евровидения показал, что "целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса".
Также отмечается, что Украина неоднократно предлагала России направить в Киев участника, не нарушавшего украинское законодательство.
"Однако, российская сторона оставила свое решение неизменным", - констатируют на телеканале.
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